Пушков указал на «намек» администрации Байдена Путину

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на достаточно прозрачный намек администрации нового президента США Джо Байдена главе российского государства Владимиру Путину.

Как писал kp.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов о возможности телефонного разговора лидеров двух стран, заявила, что Байден «всегда берет трубку, когда ему звонят».

«Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? – так прокомментировал это заявление Пушков на своей странице в соцсети.

Российский сенатор отметил, что «и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все».

«Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о «враге США», - добавил Пушков.

Напомним, ранее преемник Трампа заявил, что готов «без колебаний поднимать проблемные вопросы с Россией».

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