Комментатор «МАТЧ ТВ»: Заявление Нурмагомедова про «дебют в большом футболе» – просто шутка

Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов дебютировать в большом футболе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов огорошил своих подписчиков в Instagram неожиданным заявлением. Дескать, собрался сменить вид спорта и «готовится к дебюту в большом футболе», ждет предложений.

Между тем, футбольный комментатор «МАТЧ ТВ» Георгий Черданцев считает, что воспринимать эти слова чемпиона UFC в легком весе не стоит, спортсмен просто пошутил – «у Хабиба отличное настроение».

«В современном спорте невозможно преуспевать даже в смежных видах спорта. Это раньше футболисты хорошо играли в хоккей, а хоккеисты в футбол», - сказал он эфире Радио «Комсомольская правда».

Комментатор отметил, что сейчас тоже многие футболисты встали на коньки, «но это не настоящее профессиональное занятие».

«Любой спорт сегодня требует не просто ежедневных тренировок, это колоссальные нагрузки, ответственность и т.д., поэтому так взять и перейти в другой вид спорта невозможно», - подчеркнул Черданцев.

При этом он отметил, что «если бы нашелся клуб, который в качестве пиар-акции подписал бы Хабиба на пару матчей, это вызвало бы, конечно, совершенно феноменальный резонанс, это было бы круто, но исключительно в качестве разового мероприятия».

«Я думаю, что любой большой спортсмен, – а Хабиб спортсмен с мировым именем, один, наверное, из самых известных в мире спортсменов сейчас, – любой спортсмен думает о своей репутации очень серьезно, и прекрасно понимает, что выглядеть смешно и нелепо никому не хочется», - констатировал Чердынцев.

Он добавичто, вряд ли можно всерьез говорить о том, что у Нурмагомедова может быть длинная карьера в футболе.