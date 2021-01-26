Эксперт рассказал, на какой срок у переболевших коронавирусом снижается иммунитет Фото: Иван МАКЕЕВ

У людей, перенесших коронавирус, на некоторое время снижается иммунитет, но это обратимый процесс, прежнее состояние организма обычно восстанавливается в течение полутора – двух месяцев. Об этом рассказал академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

«Снижение иммунитета длится полтора – два месяца после перенесенного COVID-19 и носит обратимый характер. Клинически это проявляется как синдром астенизации», - сказал ученый-иммунолог в интервью газете «Известия».

Специалист уточнил, что в этот период «люди страдают от повышенной сонливости и утомляемости, человек хуже справляется с нагрузками», инфекция также влияет и на когнитивные функции.

Арег Тотолян добавил, что исследования последствий перенесенного COVID-19 выявили «иммунологические маркеры», но подробнее рассказывал не стал, потому что эти данные готовятся к публикации в научной печати.