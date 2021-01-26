В Индии разбился военный вертолет, погиб пилот

В Индии разбился военный вертолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в понедельник, 26 января, в индийской союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны разбился легкий военный самолет, на борту которого находилось два человека.

В результате крушения один пилот индийской армии погиб, второй получил тяжелые травмы и был доставлен в госпиталь. Об этом в ночь на вторник со ссылкой на представителя министерства обороны Индии сообщила газета Hindustan Times.

Уточняется, что крушение потерпел вертолет марки Dhruv производства компании Hindustan Aeronautics Ltd, авария произошла в 19:15 по местному времени (16:45 мск).

Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно, 21 января, военный вертолет разбился в США. Крушение произошло в городе Мендон, расположенном в округе Монро штата Нью-Йорк. На борту винтокрылой машины находилось три человека, все погибли.