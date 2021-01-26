Трамп начал обсуждать с адвокатами стратегию защиты от импичмента

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Теперь уже бывший президент США Дональд Трамп начал обсуждать с юристами стратегию своей защиты на процедуре по импичменту в сенате, передает телеканал CNN.

По данным источников телеканала, республиканец пока не определился с составом команды, которая будет представлять сторону его защиты во время разбирательства. Однако, как утверждают собеседники CNN, в последние несколько дней Трамп активно обсуждал ситуацию и возможные пути ее разрешения с адвокатом Бутчем Бауэрсом.По неподтвержденным сведениям источников, Бауэрс уже согласился представлять интересы экс-главы Белого дома в сенате.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 25 января конгрессмены передали в сенат резолюцию об импичменте, в документе указана только одна статья – «подстрекательство к мятежу». Сама же процедура начнется после 8 февраля, а председательствовать на процессе разбирательства будет сенатор от штата Вермонт демократ Патрик Лихи

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