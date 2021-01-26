Почти половина россиян назвали поиск вакансии самым сложным в трудоустройстве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти половина жителей России назвали поиск подходящей вакансии самым сложным в трудоустройстве. Такое ответ дали 48% участников исследования сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие 3,5 тысячи человек.

Еще 40% респондентов сообщили, что им трудно ждать ответа на отклик от потенциального работодателя; 36% отметили, что самым сложным в трудоустройстве является собеседование, а для 27% россиян сложно даются собеседования со службой безопасности и проверки на полиграфе.

- Примерно четверть респондентов заявили, что им трудно составлять свое резюме, 18% испытывают трудности с выполнением тестового задания. Еще десять процентов россиян столкнулись с проблемами при подготовке сопроводительного письма, - цитирует исследование агентство ТАСС.

Отмечается, что при поиске подходящей вакансии большинство участников опроса обращают большое внимание на предложенную заработную плату, требования и условия труда, а также изучают отзывы других сотрудников организации. Для 40 процентов опрошенных важна репутация компании, куда они собираются устроиться.

Только 35% соискателей интересуются наличием социального пакета, 28% - расположением офиса, где им предстоит трудиться, а 24% - возможностью командировок. Примерно 13 процентов респондентов сообщили, что анализируют бренд потенциального работодателя и новости о нем в средствах массовой информации. Семи процентам важен стиль текста, который описывает вакансию, четыре процента обращают внимание на наличие дресс-кода, и только два процента россиян заглядывают в аккаунты компании в соцсетях.

Как сообщал сайт kp.ru, в соответствии с недавно проведенным опросом, среднестатистическому жителю России для счастья необходимо около 166 тысяч рублей в месяц.