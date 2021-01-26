Последние новости на утро 26 января 2021: Путин прокомментировал фильм о «дворце» в Геленджике

«КП» – о последних новостях на утро 26 января 2021 года. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Последние новости на утро 26 января 2021 года. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него не было времени посмотреть фильм о «расследовании» блогера Алексея Навального про «дворец в Геленджике», но он листал видеоподборки.

Глава государства отметил, что ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ни ему самому, ни его родственникам «не принадлежит и никогда не принадлежало», а сам фильм назвал «компиляцией и монтажом» ради попытки «промыть мозги» гражданам.

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Владимир Путин во время общения со студентами в Татьянин день не только поздравил всех учащихся российских вузов с праздником, но и ответил на вопросы, среди которых был и вопрос про «расследование о Дворце в Геленджике» (подробности).