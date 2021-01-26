Последние новости на утро 26 января 2021: Путин прокомментировал фильм о «дворце» в Геленджике

«КП» – о последних новостях на утро 26 января 2021 года. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Последние новости на утро 26 января 2021 года. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него не было времени посмотреть фильм о «расследовании» блогера Алексея Навального про «дворец в Геленджике», но он листал видеоподборки. Глава государства отметил, что ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ни ему самому, ни его родственникам «не принадлежит и никогда не принадлежало», а сам фильм назвал «компиляцией и монтажом» ради попытки «промыть мозги» гражданам.

К слову, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на достаточно прозрачный намек новой американской администрации Джо Байдена президенту России. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов о возможности телефонного разговора лидеров двух стран, заявила, что Байден «всегда берет трубку, когда ему звонят».

«Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? – так прокомментировал это заявление Пушков, отметив, что «и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все».

Накануне преемник Трампа заявил, что готов «без колебаний поднимать проблемные вопросы с Россией». Новый хозяин Овального кабинета также сообщил, что он попросил своих помощников предоставить свежие данные по всем спорным вопросам с Москвой.

Сам Трамп тем временем начал обсуждать с юристами стратегию своей защиты на процедуре по импичменту в сенате. Вечером 25 января конгрессмены передали в сенат резолюцию об импичменте, в документе указана только одна статья – «подстрекательство к мятежу». Процедура разбирательства начнется после 8 февраля.

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