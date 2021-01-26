В России спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом вдвое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции к середине весны текущего года могут снизиться в два раза. Об этом сообщил во вторник, 26 января, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

- Примерно к апрелю показатель могут сократиться вдвое. Но потом возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом в связи с естественным весенним пиком, - отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Специалист сообщил, что эпидемиологическая ситуация с эпидемией в России может резко улучшиться в ближайшее время, но вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется заболевание.

Агаси Тавадян подчеркнул, что всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования коронавирусной инфекции и предотвращения новой возможной волны пандемии.

Напомним, вчера российский президент Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, и в стране появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии.