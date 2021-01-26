Умерла Ирина Токарчук, тетя Сима из «Джентльмен-шоу»

Актриса Ирина Токарчук. Фото: Одесский академический русский драматический театр

Умерла Ирина Токарчук, известная украинская актриса, сыгравшая тетю Симу в юмористическом телесериале «Джентльмен-шоу». Артистки не стало на 62-м году жизни, сообщает в понедельник, 25 января, одесское издание «Таймер».

По словам близких актрисы, причиной ее смерти стал сердечный приступ. Сердце Ирины Токарчук Токарчук остановилось еще до приезда бригады скорой помощи: врачи пытались провести реанимацию, однако было уже поздно.

Украинская актриса Ирина Токарчук наиболее известна благодаря своему участию в юмористических телесериалах «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу». В последнем она особенно запомнилась зрителям по роли тети Симы из одесской коммуналки. В 2014 году артистку наградили почетным знаком Одесского городского главы «За заслуги перед городом».

Ирина Токарчук также снялась в множестве фильмов, среди которых «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Пара гнедых» и другие.