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Коронавирус Covid-19

Разработчик «Новичка» планирует выпуск лекарства от коронавируса

Препарат уже испытали на 700 пожилых добровольцах
Ксения АНУФРИЕВА
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Разработчик «Новичка» планирует выпуск лекарства от коронавируса

Разработчик «Новичка» планирует выпуск лекарства от коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из разработчиков вещества «Новичок» Леонид Ринк планирует в скором времени выпустить противовирусный препарат «Иммофон», способный бороться с коронавирусом и другими вирусными заболеваниями. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости во вторник, 25 января.

Ученый отметил, что это лекарство эффективно восстанавливает клетки и ликвидирует цитокиновый шторм, который, по данным врачей, является одной из причин смертности от коронавируса.

Препарат основан на созданном в СССР «Диуцифоне», предназначенном для лечения проказы. До 2000 года препарат входил в список жизненно важных лекарств. В «Иммофоне» устранили главный недостаток предшественника - плохое растворение в плазме крови. Внутри нового средства соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и молекулы метилурацила для активизации обмена веществ и стимулирования регенерации.

- Кроме лечения коронавируса это лекарство можно применять при красной волчанке, склеродермии, ревматойдном артрите, псориазе, аллергии и лейкозов, а также при некоторых заболеваниях легких, - сообщил Леонид Ринк.

На сегодняшний день препарат уже испытали на 700 пожилых добровольцах: ни у одного из них не было тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения коронавирусом.

В настоящее время производством опытных партий нового лекарства для испытаний занимается компания Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита». Кроме того, проводятся переговоры с министерством здравоохранения и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц.

Сообщается, что одна доза «Иммофона» будет стоить примерно одну тысячу рублей.

Распространение коронавируса в мире