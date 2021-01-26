Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в пряностях Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Специалисты Роскачества провели проверку пряностей различных марок и обнаружили в некоторых из них кишечную палочку и плесень. Об этом во вторник, 26 января, говорится на официальном сайте ведомства.

Эксперты исследовали девять видов пряностей 15 марок: лавровый лист, красный острый перец, паприка, куркума, корица, кунжут, тмин, чеснок и гвоздика. Товары были произведены на территории России, Польши, Австрии и Хорватии.

В первую очередь нарушения выявили по микробиологическим показателям. Так, в одной из марок острого перца нашли превышение по количеству бактерий, а в куркуме и паприке - по количеству плесени.

- Избыточное содержание влаги в пряности или повышенная влажность на складах, а также неправильные условия во время хранения пряности благоприятствуют появлению различных видов грибков и заражению ими, - объяснили в Роскачестве.

В пряностях одной и той же торговой марки встречались несколько нарушений: в паприке от одного из производителей нашли кишечную палочку и плесень, а в куркуме этой же фирмы - превышение по количеству бактерий КМАФАнМ.

При этом эксперты не зафиксировали превышения по содержанию радионуклидов и тяжелых металлов, например кадмия, свинца и мышьяка.

Отмечается также, что в проверенных пряностях не нашли запрещенных в РФ пестицидов, однако Роскачество проверило и наличие пестицидов, нормированных в ЕС и не регламентированных российскими законами. Их выявили в 18 из 38 товарах. Из пестицидов в пряностях обнаружили гербициды для уничтожения сорняков, фунгициды для борьбы с грибками и инсектициды для уничтожения вредных насекомых.