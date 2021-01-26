На Украине рассказали об «афере века» с российским газом Фото: REUTERS

Глава молодежного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Марчевский раскрыл «аферу века» с поставками на Украину газа из России. Об этом он рассказал в эфире канала NewsOne во вторник, 26 января.

Политик объяснил, что в Незалежной цена на газ составляет около 9,8 гривны, однако в позапрошлом году Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках российского газа со скидной в 25%. И в этом случае цена ресурса составила бы 3,8 гривны.

- В настоящее время мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Якобы гоним его в Словакию, потом отбираем у них и гоним по реверсу обратно, и только после этого доставляем до конечного покупателя и имеем вот такую цену. На самом же деле мы просто покупаем тот же газ из России, отбирая его на российской границе. Ни в какую Словакию его никто не гонит. Это афера века на Украине, - подчеркнул Артем Марчевский.

Руководитель молодежного крыла партии обратил внимание на почти трехкратную разницу в стоимости. Он подчеркнул, что настоящая цена газа – это та, о которой договаривался Виктор Медведчук, а не установленная официальным Киевом.