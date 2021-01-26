РБК: переговорщики трех стран обсудят строительство железной дороги через Армению Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра представители правительств России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве для обсуждения строительства транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом пишет издание РБК во вторник, 26 января, ссылаясь на свои источники в правительствах РФ и Армении.

От России в переговорах примет участие вице-премьер Алексей Оверчук, с армянской стороны переговорщиком станет Мгер Григорян, а от Азербайджана в Москву приедет Шахин Мустафаев.

Российский дипломатический источник сообщил изданию, что стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января в ходе первой после завершения военных действий в Карабахе личной встрече глав трех стран. Основная цель переговоров – обсудить, что необходимо построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в указанном регионе.

Отмечается, что переговорщики обсудят несколько возможных проектов для развития транспортной инфраструктуры, в частности строительство железной дороги через Армению, которая должна будет связать Азербайджан и эксклав Нахичевань, а также Армению и РФ. Кроме того, по информации РБК, Баку хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, а Армения взамен должна получить железнодорожную связь с территорией России.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Путин 11 января сообщил, что по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном в Москве было подписано совместное заявление о развитии инфраструктурных проектов Нагорного Карабаха.