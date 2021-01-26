Итальянец забыл в баре лотерейный билет на 25 тысяч евро

Итальянец оставил в баре лотерейный билет на 25 тысяч евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянец Леонардо Вентимилья из города Генуя сорвал куш в лотерею в 25 тысяч евро и случайно забыл свой выигрышный билет в баре. Об этом пишет издание The Sun.

В начале этого месяца мужчина пошел в бар с приятелями, прихватив с собой лотерейный билет. В питейном заведении он проверил результаты игры и, решив, что ничего не выиграл, оставил билет на барной стойке. Чуть позже Леонардо позвонила его мать: она озвучила сыну выигрышные комбинации и сообщила радостную новость – он обогатился на 25 тысяч евро.

Вентимилья принялся искать билет и вспомнил, что оставил его в баре. Сотрудник заведения сообщил ему, что персонал уже давно выкинул весь мусор с барной стойки. Итальянец был бы и рад перерыть мусорный бак, но бармен объяснил, что его уже успели вывезти на свалку.

«Счастливчик» рассказал, что его мать каждый год дарит каждому члену семьи по лотерейному билету. Женщина записывает серийные номера, чтобы потом проверить, не выиграл ли кто-то из близких кругленькую сумму.

- Было бы намного легче, если бы оно этого не делала, - заметил Вентимилья.

Однако мужчина все еще не теряет надежду разыскать выигрышный билет и забрать свои деньги. Он даже написал заявление в полицию на случай, если билет каким-то образом попадет в участок. По правилам лотереи, итальянец все еще может претендовать на выигрыш, если он сможет доказать в суде, что именно он является обладателем билета.