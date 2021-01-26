Отдых в Турции подорожал на 15 процентов Фото: Антон ПИКУС

Цены на отдых в Турции выросли на 5 -15 процентов. Подорожание затронуло ранее бронирование. Туроператоры подняли тарифы на отдых по сравнению с прошлым годом, но пик продаж еще не пришел. Обычно туристы максимально активны к апрелю.

- Туроператоры уже открыли ранее бронирование турецких отелей на лето 2021 года. Сейчас в доступе порядка 500-600 отелей, - отметили в Ассоциации туропрераторов.

С учетом подорожания, недельный отдых на двоих в Турции обойдется россиянам примерно в 60 тысяч рублей, но это при условии раннего бронирования. После старта сезона цены начнут расти, сообщает телеканал "360".

В ростуризме отметили, что из-за пандемии отдыхающие с опаской смотрят на заграничные поездки. Пока активно бронируются только поездки внутри страны.

- Тем, кто планирует в этом году отправиться на отдых на российские курорты, стоит позаботиться об этом заранее. Поэтому летние туры становятся востребованными уже в конце февраля – начале марта. В этот период бронируются самые хорошие варианты, - рассказали "Известиям" в ведомстве.