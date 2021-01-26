Россия повысит пошлину на вывоз пшеницы и введёт её для кукурузы и ячменя

Мишустин уточнил пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении с 1 марта ставки пошлины на вывоз пшеницы. Пошлина будет составлять 50 евро за тонну.

С 15 марта введут пошлину в 25 евро за тонну на кукурузу и пошлину в 10 евро за тонну на ячмень. Постановление опубликовано на сайте правительства.

- Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - сказано в сообщении к документу.