Женщина вернулась в дом престарелых через десять дней после своих похорон Фото: Алексей ФОКИН

Пожилая женщина из Испании вернулась в дом престарелых через десять дней после собственных похорон. Об этом пишет издание Euro Weelky.

В начале января 85-летних жительниц дома престарелых Рогелию Бланко и Консепсьон Ариас в один и тот же день доставили на скорой в медицинское учреждений из-за заражения коронавирусной инфекцией. Пенсионерок поместили в одну палату. 13 января одна из них скончалась.

О смерти пожилой пациентки сообщили родственникам Бланко. На следующий день семья организовала похороны, но из-за ограничений на фоне пандемии так и не смогли прийти на траурную церемонию.

А через десять дней Бланко вернулась в дом престарелых – не только живая, но и вылечившаяся от коронавируса. Ее супруг Рамон рассказал, что абсолютно все в учреждении были в шоке, поскольку уже «похоронили» женщину.

Чуть позже выяснилось, что в больнице в тот день умерла Ариас, а не Бланко. Имена пенсионерок перепутали еще при доставке в больницу. Представителям дома престарелых пришлось сообщить семье Ариас о произошедшем.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как жители Индии вернулся домой через несколько дней после того, как его родственники получили его тело из больницы и кремировали его. Врачи перепутали медицинские карточки и сообщили о смерти пациента не той семье.