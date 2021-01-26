Гололед и сильный ветер: Москвичей предупредили о непогоде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей Московской области предупредили о непогоде. 26 января в регионе ожидается сильный ветер, на дорогах возможно образование гололеда, так что водителям и пешеходам стоит передвигаться особенно осторожно.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и отдать предпочтение общественному, в противном случае уже во второй половине дня на дорогах появятся сильные заторы.

В течение дня порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, а температура воздуха колебаться в пределах 0…+1 градуса.

- Будьте внимательны при движении, паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, - цитирует телеканал «360» сообщение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

А к 29–30 января в регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом. В ночные часы температура опустится до –5...–10 градусов, в дневные –2...–7 градусов, пишет газета «Известия».

Тем временем, 25 января в Москве был установлен температурный рекорд. Впервые за 140-летнюю историю метеонаблюдений температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ прогрелась до +3,8 градусов.