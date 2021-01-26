К контролю за ценами на продукты подключилась ФНС

К контролю цен на продукты подключилась ФНС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная налоговая служба России подключилась к контролю за ценами на социально значимые продукты. Ведомство начало запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения стоимости базовых товаров до конца текущего года. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказали источник в крупной пищевой компании.

В организации сообщили, что ранее подобных запросов не получали. У издания есть копия запроса ФНС от прошлой недели: из приложения документа следует, что налоговые органы могут обращаться по этому поводу к поставщикам и в торговые сети. Интересуют специалистов ведомства цены на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

Источник издания в компании, куда поступил запрос службы, сообщил, что в ответ были предоставлены только данные о фактическом повышении цен на продукты, однако давать прогнозы организация отказалась из-за коммерческой тайны. В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что не получали информацию от сетей о подобных запросах.

Напомним, в декабре глава российского правительства Михаил Мишустин, утверждая меры по сдерживанию цен на базовые продукты, поручил Федеральной налоговой службе контролировать исполнение заключенных с торговыми сетями соглашений, используя онлайн-кассы.

Источник «Коммерсанта» предположил, что ведомство запрашивает данные о прогнозах, поскольку онлайн-кассы не могут показать объективную картину, например, они не дают представления о предоставленных скидках.