Учёный объяснил разницу между антителами после вакцины и после заражения коронавирусом

Названы отличия антител после перенесенного COVID-19 и прививок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антитела к коронавирусу после перенесённой болезни и после вакцинации могут отличаться, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора и академик РАН Арег Тотолян.

- Применительно к большинству вакциноуправляемых инфекций действует правило: иммунитет, который вырабатывается естественным путем, более стойкий, он сохраняется более длительный период, нежели поствакцинальный иммунитет, - рассказал Тотолян газете "Известия", отметив, что это правило не всегда применимо к коронавирусу.

Учёный сообщил, что у некоторых переболевших коронавирусом антитела не вырабатываются, а у многих антитела оказываются не правильной "специфичности". Такая особенность отражается и на защите организма от повторного заражения.

Специалист обратил внимание на нацеленность российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" на S-белок. При этом "Спутник V" воздействует на участок, который снижает активость антител, "ЭпиВакКорона" с помощью пептидов влияет на фрагменты S-белка.