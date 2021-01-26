Российские Ту-142МЗ выполнили плановый полет рядом с Аляской Фото: Александр ГЛУЗ

Российские противолодочные самолеты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями недалеко от Аляски. Об этом во вторник, 26 января, сообщили представители Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

- Сегодня два дальних противолодочных самолета морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. В воздухе они находились более 11 часов, пролетев за это время восемь тысяч километров, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что полет российских судов прошел строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью, а также пилотирование без наземных радиотехнических навигационных средств. В ближней зоне воздушные суда летели с сопровождением истребителей МиГ-31БМ.

Напомним, накануне ВВС США сообщили, что зафиксировали и отследили два российских самолета Ту-142 недалеко от Аляски. Нарушения границ не было.