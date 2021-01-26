Умер Сергей Приходько, бывший вице-премьер России

Сергей Приходько. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Ему было 64 года. Смерть бывшего заместителя председателя правительства подтвердили в пресс-службе кабмина.

Согласно же данным источника kp.ru в здравоохранении, политика не стало во вторник, 26 января, около 10 утра в посёлке Сосны Истринского района.

Последние годы Сергей Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два близких к семье источника.

Приходько родился в Москве 12 января 1957 года. Он окончил МГИМО и имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С 1997 по 1998 год, а затем с 2004 до 2012 года Сергей Приходько занимал пост помощника президента.

С 1998 по 2004 годы Сергей Приходько перешёл на должность заместителя главы администрации президента.

В 2020 году председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.