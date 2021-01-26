Косметолог назвала процедуры, которые запрещены в молодом возрасте Фото: Иван ВИСЛОВ

Каждая женщина мечтает выглядеть моложе своих лет. Для этого есть свои секреты. Один из ключевых – не подгонять время и не делать в раннем возрасте процедуры, показанные для взрослой кожи.

Врач-косметолог Екатерина Морозова назвала бьюти-процедуры, которые не сделают девушек моложе, а только состарят.

Например, в 20 лет нельзя делать агрессивные пилинги, алмазную дермабразию, шлифовку кожи, плазмотерапию, ботулинотерапию. В столь юном возрасте стоит очень осторожно относиться к косметологическим вмешательствам.

- Кожа в этот период испытывает сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду, - говорит врач в беседе с Пятым каналом. – Очень важно выбрать правильный уход, который не навредит.

В 25 лет противопоказаны SMAS-лифтинг, биоревитализацию и ботулинотерапию.

- Зато хороший эффект даст массаж лица, пройденный курсом. Лучше выбрать лимфодренажный, - советует специалист.

А вот после 30 лет почти все бьюти-процедуры становятся актуальными. Это самый благодатный возраст, когда можно заложить хороший фундамент и предупредить будущее увядание.

- Если вам 35 лет, то категорически противопоказан буккальный массаж лица. Он приведет к растяжению связочного аппарата и провисанию мышечного корсета. Все остальные процедуры делать можно, но только под контролем врача-косметолога, - посоветовала эксперт.