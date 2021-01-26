Вакцину "Спутник V" зарегистрируют ещё в более чем 25 странах

На данный момент вакцина зарегистрирована в 14 странах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет в течение двух ближайших недель зарегистрирована в ещё более чем 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

- Вы знаете, наша вакцина "Спутник V" сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель, - рассказал руководитель РФПИ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова передаёт ТАСС.