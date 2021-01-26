Роструд предупредил работодателей о новой схеме мошенничества Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Роструда сообщили, что инспекторы труда не оказывают платных услуг. Подобные предложение от имени ведомства являются мошенничеством. Об этом во вторник, 26 января, говорится в предупреждении на официальном сайте службы.

Сообщается, что злоумышленники стали часто представляться сотрудниками госинспекций труда.

В Роструде подчеркнули, что домен rostrud.online и любые поступающие с него сообщения не имеют к реальной деятельности ведомства никакого отношения. В своей работе Федеральная служба по труду и занятости пользуется почтовыми сервисами домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.

- Информацию о применении трудового законодательства работодатели могут бесплатно получить на официальном портале службы «Онлайнинспекция.рф». Также можно обратиться за консультацией в трудовую инспекцию своего региона, - говорится в сообщении.

Роструд призвал работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.