В России могут освободить от уплаты госпошлины тех, кто впервые регистрирует бизнес

В Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины тех граждан, которые впервые регистрируют юридическое лицо или ИП. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев, соответствующее предложение он направил на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В своем обращении депутат отметил, что такое нововведение поможет начинающим бизнесменам, а также позволит увеличить долю малого и среднего бизнеса на рынке, что, в свою очередь, будет способствовать более устойчивому развитию экономики.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или впервые регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей», — цитирует Сухарева RT.

Также депутат добавил, что помимо введения новых льгот в стране следует упростить процедуру регистрации новых предприятий, передает телеканал «360».