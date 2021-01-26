Цены на машины в 2021 году вырастут на 5-10 процентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты предположили, насколько вырастут цены на машины в 2021 году. Учитывая тенденцию прошлого года, обвал рубля, локдаун, политические колебания в США, авторынок будет постепенно увеличивать ценник.

Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат», полагает, что цены на машины пока еще не догнали процентную разницу валютных курсов, а это значит, есть потенциал для последующего роста.

- Производители продолжат поднимать цены, рост по итогам года составит 5-10%, в зависимости от спроса на те или иные модели. Пока еще у рынка есть резерв для повышения. Многое также будет зависеть от курса рубля, - отметил Удалов в беседе с NEWS.ru.

С ним согласен председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Но он допускает, что на цены будут влиять не только экономические факторы, но и поведение потребителей.

- Скорее всего, цены будут расти, но очень плавно, потому что в текущей ситуации клиенты не выдержат резких скачков. С другой стороны, нас может ожидать дефицит на рынке. Одновременно с дефицитом может произойти и подорожание, - заключил Похмелкин.

По его прогнозам, 2021-й будет сложным годом для авторынка.