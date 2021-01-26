Сбой произошел в работе Instagram и Facebook Фото: Анастасия ОСИПОВА

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, во вторник, 26 января.

По информации ресурса, большинство пользователей (49 процентов) жалуются на проблемы со входов в социальную сеть через мобильное приложение. Еще у 35 процентов наблюдаются неполадки с загрузкой. Около 15 процентов пользователей сообщили о проблемах с доступом к веб-сайту Instagram. Сбой произошел в 12:30 по московскому времени. Наиболее часто о неполадках сообщают пользователи в Москве.

Кроме того, сбой наблюдается в работе социальной сети Facebook: 83 процента пользователей не могут получить доступ к сайту, еще 16% испытывают проблемы со входов в своей аккаунт.

Неполадки наблюдаются и у мессенджера для смартфонов WhatsApp, в основном они связаны с подключением к серверу, доступом к сайте и авторизацией в мобильном приложении.