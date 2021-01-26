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Минздрав согласился смягчить правила работы стоматологий

Ранее бизнес-омбудсмен Титов получил жалобы от стоматологов на "спорные требования"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минздрав после обращения Титова согласился смягчить правила работы стоматологий

Минздрав после обращения Титова согласился смягчить правила работы стоматологий

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России согласилось на смягчение правил работы для работы стоматологических клиник, сказано в письме заместителя главы Минздрава Евгения Камкина, отправленного бизнес-омбудсмену России Борису Титову.

Титов в конце 2020 года обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой помочь в изменении норм, из-за которых, по словам Титова, приостановили свою работу многие стоматологические клиники. В обращении Титова также сказано, Минздрав издал приказы с правилами проведения рентгенологических исследований и утвердил порядок помощи взрослым со стоматологическими заболеваниями. В них говорилось, что в каждой стоматологии, где нет рентгена, должен быть радиовизиограф и ортопантомограф - аппараты для снимка полости рта и для панорамной съёмки зубов. Два этих документа вступили в силу 1 января 2021 года, передаёт ТАСС.

В ответ Минздрав написал Титову, что министерство работает над изменениями в порядке и правилах: теперь в клинике должен быть либо радиовизиограф, либо ортопантомограф. Также разделят понятия "интерпретация результатов рентгенологических исследований" и "анализ результатов рентгенологических исследований": интерпретацию будет составлять стоматолог, а анализ - рентгенолог.