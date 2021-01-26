Кремль: правоохранители 23 января пытались спасти Москву от агрессивных молодчиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в городах России несанкционированные акции 23 января. В беседы с журналистами во вторник он сообщил, что случаев агрессии участников несогласованных акций 23 января несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в действиях правоохранителей.

- Правоохранители 23 января пытались спасти Москву от агрессивных молодчиков. Реакция МВД и Росгвардии на случаи необоснованной грубости сотрудников на акциях протеста была моментальной, - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что некоторые протестующие провоцировали насилие, в связи с чем «не удивительно, что в отношении них завели уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов – нет».

Дмитрий Песков отметил, что люди, которые прикрывались детьми в ходе акции, «похожи на террористов». Детям нужно объяснять, что участие в незаконных акциях представляет опасность, подчеркнул представитель Кремля, и привел в пример водителя служебной машины, который в ходе нападения на Трубной площади лишился глаза.

Напомним, несогласованный акции в городах России 23 января организовали сторонники задержанного Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.