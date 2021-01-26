Названы регионы России, где продолжается рост заболеваемости коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпидемиологическая ситуация из-за коронавирусной инфекции в России остается стабильной в январе, однако есть регионы, где по-прежнему наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник, 26 января.

- Эпидситуация в январе остается стабильной. Регистрируем снижение общего числа новых случаев, до уровня ноября 2020 года. За последние 4 недели снизилась почти на 18% число госпитализированных. В стадии роста ЕАО, Костромская и Смоленская область - неделю назад было 13 российских регионов, - отметила главный санитарный врач страны.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 18 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах страны. Последний раз данный показатель был ниже 19 тысяч в начале ноября минувшего года.