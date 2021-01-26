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Макгрегора на полгода отстранили от боёв

Ранее он проиграл на турнире UFC 257 после нокаута Дастина Порье
Ася КУЗНЕЦОВА
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Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода

Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирландского бойца ММА Конора Макгрегора на полгода отстранили от боёв, сообщает MMAJunkie. Источник издания отмечает, что боец отстранён по медицинским причинам.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, что 24 января Макгрегор проиграл Дастину Порье в главном бою турнира UFC 257. Он проходил на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Сайт KP.ru вёл прямую онлайн-трансляцию спортивного события.

Всего Макгрегор принял участие в 27 боях, из них победил в 22.