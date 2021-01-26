Иммунитет у переболевших коронавирусом защищает от "британского штамма"

Анна Попова сообщила, что иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от "британского" штамма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иммунитет людей, которые переболели коронавирусом, защищает и от "британского штамма" COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она также рассказала, что сотрудники научного центра "Вектор" продолжают исследования выделенного вируса.

- Могу сказать, что на сегодняшний день программа реализуется по графику в полном объёме, но уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесённой болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остаётся и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации, - объяснила Анна Попова.