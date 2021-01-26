Страховая компания рассказала, чем чаще всего болеют российские туристы в отпусках

В новогодние каникулы 2021 года почти половина страховых обращений пришлась на Россию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские туристы стали больше путешествовать по стране, из-за закрытых границ большинства туристических направлений. Именно поэтому врачи зафиксировали рост обращений с симптомами ОРВИ и простуды среди людей, которые находятся в отпуске. Из-за кашля, насморка и температуры реализовывается более 40% страховых случаев.

Около 17,5% туристов обращаются к страховке из-за переломов и прочих травм. 13% путешественников обращаются за медицинской помощью из-за кишечных инфекций. Только 1% туристов используют страховку, потому что заразились коронавирусом в путешествии. Почти за месяц 2021 года только шесть туристов обратились к врачам в Таиланде, Германии, Египте и Италии из-за подтвержденного диагноза о COVID.

«В новогодние каникулы 2021 года почти половина (44%) обращений пришлась на Россию — в первую очередь из-за того, что большинство людей сейчас предпочитает путешествовать по родной стране. На компенсацию медицинских расходов обычно приходится около 90% выплат по программе страхования путешественников. Также «Сбербанк страхование» возмещает непредвиденные расходы в поездках, расходы в связи с потерей багажа, задержкой рейса и отменой путешествия» - отметил директор проектов СК «Сбербанк страхование» Елена Кошелева для kp.ru.

За прошедший год россияне использовали свои страховки в Таиланде, России, Индонезии и Турции. Около 42% страховых случаев пришлось на Таиланд, зафиксировали эксперты СК «Сбербанк страхование». В России 15% клиентов «Сбербанк страхования» обратились к врачам. В Индонезии зафиксировано 8% от всех страховых случаев, в Турции 6%, во Вьетнаме 4%.

Эксперты kp.ru также выяснили, какие страны открыты для российских туристов, и куда не следует отправляться в путешествие в ближайшее время.