Хинштейн отозвал запросы о наказании полицейского, ударившего женщину на акции

Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину полицейского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета российской Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн отозвал обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности полицейского в Санкт-Петербурге, ударившего в живот женщину во время несогласованной акции в минувшую субботу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

- Я обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский перед этим подвергся нападению, поэтому воспринял бежавшую наперерез ему женщину как угрозу и жестко среагировал. Это меняет дело, поэтому отзываю свои запросы, - объяснил Александр Хинштейн.

В своих обращениях парламентарий писал, что отсутствие решения о привлечении силовика к ответственности рискует «вызвать широкое возмущение в обществе и подрывает доверие к государству».

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором полицейский ударяет женщину ногой на несанкционированной акции в Петербурге. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видео.

Как сообщал сайт kp.ru, сам сотрудник правоохранительного органа навестил женщину в больнице и искренне перед ней извинился. Он объяснил, что на его поступок повлияло множество факторов: глаза были залиты газом, забрало запотело, и полицейский не видел, что происходит.

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