Иран одобрил применение вакцины «Спутник V» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санитарные власти Ирана одобрили применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории своего государства. Тегеран рассчитывает начать производство препарата в ближайшее время. Об этом во вторник, 26 января, сообщил глава иранского министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф после переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

- Вчера российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Иране после одобрения. И в скором будущем мы надеемся, что сможем закупить, а также приступить к совместному производству данной прививки, - сообщил министр.

Как сообщал сайт kp.ru, разработанная российскими учеными из центра Гамалеи вакцина на сегодняшний день одобрена регуляторами России, Белоруссии, Аргентины, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвае и Туркмении. Кроме того, уже инициирован процесс регистрации «Спутника V» в Европейском союзе и Всемирной организации здравоохранения.