Малайзия подписала соглашение с Россией о поставках вакцины "Спутник V"

РФПИ подписал соглашение о поставках в Малайзию вакцины "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Малазийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций об условиях поставок вакцины от коронавируса "Спутник V" в Малайзию, сообщил посол России в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.

- Данное соглашение лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества, которое включает не только поставки российской вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для её производства, - передаёт ТАСС слова дипломата.

От Малайзии в церемонии подписания участвовал министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба.

В РФПИ сообщили, что российскую вакцину для поставок в Малайзию будут производить Индия, Китай и Южная Корея.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ближайшие две недели российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрируют ещё в более чем 25 странах.