Джузеппе Конте объявил о своей отставке президенту Италии и спикеру Сената Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает Rai News 24. Он заявил о своей отставке в Сенате председателю Марии Элизабетте Альберти-Казеллати.

Перед визитом в Сенат Конте уже встретился с президентом Италии Серджо Маттарелла, а после посещения Сената Конте отправится к председателю Палаты депутатов Роберто Фико.

- Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности, - сказано в сообщении пресс-службы президента Италии.

По словам секретаря президента Уго Зампетти, глава государства оставил за Джузеппе Конте право принимать решение и предложил правительству остаться у власти для решения текущих дел. Уго Зампетти также сообщил, что завтра, 27 января, начнутся консультации по этому вопросу.