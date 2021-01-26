В Госдуме оценили идею освободить от уплаты госпошлины тех, кто впервые регистрирует бизнес

В Госдуме оценили идею новых мер поддержки малого бизнеса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме назвали правильным внимание к малому и среднему бизнесу. Особенно в условиях пандемии коронавирса, когда не все предприниматели смогли справиться с периодом ограничительных мер. Так прокомментировал предложение освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Также депутат добавил, что важно продолжать политику, которую сейчас ведет правительство РФ и Минпромторг для поддержки предпринимателей.

«Я имею в виду меры, направленные обеспечение субсидируемыми процентными ставками, льготными кредитами, создание преференций в отдельных отраслях... Такую политику надо продолжать, расширять, проецировать активнее на регионы», - цитирует Гутенева RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от уплаты госпошлины предпринимателей. Которые впервые регистрируют ИП или юрлицо. Он отметил, что это поможет поддержать начинающих бизнесменов, переедает Москва 24.