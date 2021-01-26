Станислав Черчесов привился от коронавируса

Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 26 января главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Станислав Черчесов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Фото: Сборная России

Как сообщает сборная России по футболу, в дальнейшем Российский Футбольный Союз (РФС) предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу команды пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Эдуард Безуглов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Фото: Сборная России

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день большинство членов сборной находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

Напомним, перед самыми отъездами на сборы петербургского «Зенита» коронавирусную инфекцию выявили у нападающего Артема Дзюбы и вратаря клуба Андрея Лунёва