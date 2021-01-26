ВОЗ объяснила рост числа тяжёлых случаев коронавируса Фото: REUTERS

Новые штаммы коронавирусной инфекции мутировали только в скорости его распространения, которая привела к росту тяжёлых случаев заболевания. Такое объяснение дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Представитель ВОЗ отметила, что с самого начала пандемии организация была крайне озабочена возможностью вируса мутировать, поэтому всегда рекомендовала снижать возможность его распространение.

«На данный момент мы не видели никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи», - завила она.

Харрис сообщила, что сегодня ВОЗ изучает «все появляющиеся варианты вируса». По её словам, ни один из них «не утяжеляет» течение заболевания. Однако она подчеркнула, что если в стране наблюдается большая скорость распространения вируса, то «будет больше случаев тяжёлого течения болезни».

Напомним, накануне ВОЗ подтвердила влияние пандемии на психическое здоровье людей. По данным организации, во время эпидемии увеличился спрос на услуги психиатров и психотерапевтов