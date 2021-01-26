В ВОЗ оценили влияние вакцинации на распространение коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фактических доказательств того, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет. С таким заявлением выступила Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ).

Исходя из этого специалисты делают вывод, что сейчас нет никакой необходимости вакцинировать международных путешественников в приоритетном порядке.

- ВОЗ в настоящее время не рекомендует прививки от COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки, за исключением случаев, когда они также относятся к группе высокого риска, - говорится в документе.

Кроме того, эксперты уверены, приоритетная вакцинация путешественников противоречила бы принципу справедливости.

Ранее в ВОЗ объяснили, с чем связан рост числа тяжелых случаев COVID-19. Дело в том, что новые штаммы коронавируса мутировали только в скорости его распространения. Никаких сведений о том, что они вызывают более тяжелое течение заболевания, нет. Однако большая скорость распространения неизбежно ведет к увеличению числа заболевших, соответственно, увеличивается и число тех, кто болеет тяжело.