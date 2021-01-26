Губернатор Василий Орлов: «Резиденты ТОР в Амурской области в 2020 году создали более 5,7 тысяч рабочих мест»

Несмотря на пандемию и непростую экономическую ситуацию, сразу восемь новых инвесторов в 2020 году приступили к работе на территории опережающего развития Амурской области. Самым масштабный инвестиционный проект был реализован на ТОР «Свободный», а самое большое число резидентов присоединилось к ТОР «Приамурская». Инвестиционные итоги года 26 января на совещании регионального правительства подвел губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам главы региона, территории опережающего развития остаются одним из главных механизмов привлечения инвесторов. Резидентами ТОР в Приамурье сегодня являются 32 компании, вложившие в производство около 1,7 трлн. рублей частных инвестиций. Благодаря инвесторам в Амурской области появились 5,7 тысяч новых рабочих мест.

- Несмотря на пандемию, преференциальные режимы показали неплохую динамику – сразу восемь новых резидентов ТОР в Амурской области приступили к работе в 2020 году. Флагманом стал Амурский газохимический комплекс, активная фаза строительства которого началась в ТОР «Свободный» в середине прошлого года, - рассказал Василий Орлов.

Амурский газохимический комплекс будет производить до 2,3 миллионов тонн полиэтилена в год. Продукция пойдет как на внутренний рынок, так и на экспорт. Масштабное предприятие станет одним из лидеров газохимического кластера Приамурья. Завод планируется построить к 2025 году. На период строительства комплекс обеспечит около 30 тысяч временных рабочих мест, и 1000 постоянных — после ввода в эксплуатацию.

ТОР «Приамурская», расположенная возле села Ровное в Благовещенском районе, в прошлом году обеспечила больше всего новых производств. В ее состав вошли сразу шесть новых резидентов. Предприятия - логистические компании - реализуют проекты по созданию складов для хранения и перевозок .

- Большой инвестиционный спрос этой площадки в первую очередь вызван близостью к трансграничному мосту через реку Амур, - отметил Василий Орлов. - Все новые проекты связаны с созданием складов и пунктов перевалки продукции. Инвесторы ждут открытия грузового сообщения с Китаем, и мы рассчитываем на запуск международных перевозок в ближайшее время. Также за счет этого в скором времени здесь появится еще один крупный проект – один из самых крупных на Дальнем Востоке транспортно-логистических комплексов, в который инвестор вложит порядка 7 миллиардов рублей. Это, безусловно, откроет новые рынки, новые производства и новые возможности для развития региона.

Власти региона разрабатывают новые механизмы поддержки инвесторов. Среди них — разнообразные льготы и преференции для предпринимателей. На сегодняшний день более половины резидентов ТОР — это предприятия малого бизнеса. В прошлом году Агентство Амурской области по привлечению инвестиций помогло получить статус резидентов ТОР четырем компаниям.

Приамурье уже второй год подряд подтверждает статус региона с благоприятным инвестиционным климатом. В прошлом году область на 11 пунктов улучшила свои позиции в национальном инвестиционном рейтинге, заняв 26 место среди регионов России.