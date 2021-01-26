Путин открыл транспортную развязку в Химках. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Во вторник, 26 января, президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в Химках.

Данный объект был создан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рекордные сроки - за один год. Основная задачей данной дороги - соединить Старые и Новые Химки для обеспечения транспортной доступности промышленной части города. Развязка также должна решить проблему вечной пробки на пути в Санкт-Петербург и аэропорт «Шереметьево».

Строительство транспортной развязки осуществлялось в соответствии с поручением российского лидера. О строительстве этой дороги главу государства просили работники «НПО Энергомаш», когда Путин посещал предприятие в апреле 2019 года.