Профессор объяснил, почему нельзя разом носить две медицинские маски Фото: Михаил ФРОЛОВ

В моду входит ношение двух масок: медицинскую надевают для защиты от коронавируса, а сверху дизайнерскую, чтобы было ярко и необычно.

Представители модной индустрии полностью поддерживают новое веяние, а вот медики относятся к нему неодобрительно.

- Когда люди поняли, что пандемия – это надолго, то стали выбирать маски, близкие им по духу. Мы видим звезд, которые позиционируют маску, как дизайнерское решение. Яркий пример Яна Рудковская, она подбирает маски под наряды. Модные дома используют маски как элемент рекламы, -говорит имиджмейкер Елена Ашмарина в беседе с сайтом mk.ru.

Дизайнер Наталья Валевская уверена, что тренд на декоративные маски поверх медицинских обязательно придет в Россию.

- Мы наблюдаем его в Европе - во Франции, Италии, Швейцарии. Думаю, что нам носить маски еще несколько лет, а может это останется навсегда. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней, это хорошо видно на масках. Они перестали быть скучными, медицинскими, - отметила дизайнер.

А вот профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев настаивает, что ношение двух масок принесет вред организму. Хотя бы потому, что через двойную маску будет очень сложно дышать.

- Может быть застой воздуха, может повыситься концентрация углекислого газа. Зачем это нужно? Одной маски вполне достаточно, это доказано. Я понимаю, каждый выдуривается по-своему. Почему бы в таком случае не повесить на лицо просто кусок сукна?..- отметил профессор.