Экс-посол США требует через суд удалить Telegram из Google Play

Бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг, подали иск к Alphabet, материнской компании Google Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава некоммерческой организации Coalition for a Safer Web (Коалиция за более безопасный интернет) Марк Гинзберг и его организация подали иск против компании Google. Они требуют исключить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.

Отслеживающие данные по судам порталы Law.com и Pacermonitor.com сообщили, что иск подали вчера, 25 января, в Окружной суд США по Северной Калифорнии.

Издание Bloomberg сообщило, что в заявлении Гинзберга сказано об отсутствии реакции со стороны руководства Google на распространение в Telegram угроз, экстремистских высказываний и призывов, разжигающих ненависть на расовой или религиозной почве.

По словам Гинзберга, на него дважды совершали покушение из-за его иудаистской веры.

- Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента, - добавил Марк Гинзберг.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, корпорация Apple удалила из App Store социальную сеть Parler, популярную у сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

В 1977 Марк Гинзберг год работал представителем Белого дома, а с 1994 по 1998 год он занимал должность посла США в Марокко.