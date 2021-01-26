Врачи объяснили более высокую смертность от коронавируса у мужчин Фото: REUTERS

Установлено, что вызванная коронавирусной инфекцией смертность примерно в 1,7 раза выше у мужчин, чем у женщин. Объяснение этому явлению дал иммунобиолог, профессор Йельского университета Акико Ивасаки.

По его словам, все заключается в способности иммунной системы мужчин и женщин по-разному реагировать на инфекцию, а дело кроется в количестве белка цитокина, вырабатываемого иммунными клетками.

Как уточнил эксперт, при столкновении организма с любой инфекцией сначала срабатывает естественный иммунитет, который человек имеет с рождения, после чего вступает приобретенный иммунитет

При чрезмерном количестве цитокина, выработанном в результате образования естественного иммунитета, развивается так называемый «цитокиновый шторм», при котором собственный иммунитет атакует здоровые клетки. По словам Ивасаки, у мужчин такое состояние развивается чаще.

Ученый назвал еще одну причину более высокой мужской смертности от коронавируса. Причиной могут быть гены и половые гормоны, которые, как считают специалисты, влияют на реакцию иммунных механизмов. Как отмечают эксперты, Х-хромосомы, которых две у женщин и одна у мужчин, содержат множество генов, сказывающихся на сопротивляемости организма патогенам.

Напомним, ранее ученые нашли отличия в смертности от коронавируса у разных рас. Согласно их данным, у представителей разных этнических групп различается течение болезни