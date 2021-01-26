МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2021 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный валютный фонд улучшил оценку динамики российской и мировой экономики в текущем году.

Согласно прогнозам МВФ, мировая экономика вырастет на 5,5% вместо 5,2% прогнозировавшихся им в октябре. Российскую экономику ожидает рост на 3% вместо 2,8%. Прогноз улучшен и по американской экономике, которая согласно прогнозам фонда, вырастет на 5,1% вместо 3,1%.

При этом МВФ ухудшил оценки ВВП еврозоны и Китая. Согласно их прогнозам, рост европейской экономики будет лишь 4,2% вместо 5,2%, а китайская - прибавит 8,1% вместо 8,2%.

Отмечается, что основными факторами пересмотра оценок стали уровни государственной поддержки экономики, а также ожидания по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Согласно оценкам, сделанным по результат 2020 года, мировой ВВП сократился на 3,5%, экономика России упала на 3,6%, американская - на 3,4%, экономика еврозоны потеряла 7,2%. В плюсе оказался только Китай. Экономика поднебесной прибавила 2,3%