Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет сохраняется на 7-8 месяцев

Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иммунитет к коронавирусу сохраняется после болезни на семь-восемь месяцев, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

- Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся, - заявил Мурашко.

Министр также рассказал, что в России по заданию Минздрава контролируют генетическое разнообразие вируса среди заражённых COVID-19 и циркуляцию коронавируса. На данный момент ситуация остаётся стабильной.